История обменного курса австралийский доллар–гайанские доллары

Обменный курс австралийских доллара/гайанские доллары сейчас составляет 137,464, отражая изменение в размере -1.124% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.111% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/гайанские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 139,827, и минимумом, равным 135,789, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.