Чилийские песо в таджикские сомони
Сконвертируйте CLP в TJS по реальному обменному курсу
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|1 CLP в TJS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0119
|0,0123
|Низкий
|0,0112
|0,0112
|В среднем
|0,0115
|0,0117
|Изменить
|-2.63%
|-1.14%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к TJS
За последние 30 дней максимальный курс CLP к TJS составил 0,0119, а минимальный — 0,0112. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0115. Изменение курса CLP к TJS в процентном соотношении составило -2.63.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к TJS составил 0,0123, а минимальный — 0,0112. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0117. Изменение курса CLP к TJS в процентном соотношении составило -1.14.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в таджикские сомони
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Таджикский сомони / Чилийское песо
|1 TJS
|88,29160 CLP
|5 TJS
|441,45800 CLP
|10 TJS
|882,91600 CLP
|20 TJS
|1 765,83200 CLP
|50 TJS
|4 414,58000 CLP
|100 TJS
|8 829,16000 CLP
|250 TJS
|22 072,90000 CLP
|500 TJS
|44 145,80000 CLP
|1000 TJS
|88 291,60000 CLP
|2000 TJS
|176 583,20000 CLP
|5000 TJS
|441 458,00000 CLP
|10000 TJS
|882 916,00000 CLP