История обменного курса чилийское песо–таджикские сомони

Обменный курс чилийское песо/таджикские сомони сейчас составляет 0,011, отражая изменение в размере -1.941% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.148% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/таджикские сомони колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,012, и минимумом, равным 0,011, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 1.665% увеличение стоимости.