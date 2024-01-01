Чилийские песо в киргизские сомы

Сконвертируйте CLP в KGS по реальному обменному курсу

1 000 clp
90,83 kgs

$1,000 CLP = Лв0,09083 KGS

Среднерыночный курс в 21:10
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1 CLP в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09450,0993
Низкий0,09060,0906
В среднем0,09250,0945
Изменить-2.86%-2.58%
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Соотношение 1 CLP к KGS

За последние 30 дней максимальный курс CLP к KGS составил 0,0945, а минимальный — 0,0906. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0925. Изменение курса CLP к KGS в процентном соотношении составило -2.86.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к KGS составил 0,0993, а минимальный — 0,0906. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0945. Изменение курса CLP к KGS в процентном соотношении составило -2.58.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9871,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3811,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Киргизский сом
1 CLP0,09083 KGS
5 CLP0,45417 KGS
10 CLP0,90834 KGS
20 CLP1,81668 KGS
50 CLP4,54169 KGS
100 CLP9,08338 KGS
250 CLP22,70845 KGS
500 CLP45,41690 KGS
1000 CLP90,83380 KGS
2000 CLP181,66760 KGS
5000 CLP454,16900 KGS
10000 CLP908,33800 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Чилийское песо
1 KGS11,00910 CLP
5 KGS55,04550 CLP
10 KGS110,09100 CLP
20 KGS220,18200 CLP
50 KGS550,45500 CLP
100 KGS1 100,91000 CLP
250 KGS2 752,27500 CLP
500 KGS5 504,55000 CLP
1000 KGS11 009,10000 CLP
2000 KGS22 018,20000 CLP
5000 KGS55 045,50000 CLP
10000 KGS110 091,00000 CLP