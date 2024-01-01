Евро в киргизские сомы
Сконвертируйте EUR в KGS по реальному обменному курсу
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|1 EUR в KGS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|93,7191
|96,1740
|Низкий
|92,5426
|92,5426
|В среднем
|93,0805
|94,4728
|Изменить
|-0.01%
|-1.66%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к KGS
За последние 30 дней максимальный курс EUR к KGS составил 93,7191, а минимальный — 92,5426. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 93,0805. Изменение курса EUR к KGS в процентном соотношении составило -0.01.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к KGS составил 96,1740, а минимальный — 92,5426. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 94,4728. Изменение курса EUR к KGS в процентном соотношении составило -1.66.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в киргизские сомы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Киргизский сом
|1 EUR
|93,44520 KGS
|5 EUR
|467,22600 KGS
|10 EUR
|934,45200 KGS
|20 EUR
|1 868,90400 KGS
|50 EUR
|4 672,26000 KGS
|100 EUR
|9 344,52000 KGS
|250 EUR
|23 361,30000 KGS
|500 EUR
|46 722,60000 KGS
|1000 EUR
|93 445,20000 KGS
|2000 EUR
|186 890,40000 KGS
|5000 EUR
|467 226,00000 KGS
|10000 EUR
|934 452,00000 KGS