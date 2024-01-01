Евро в киргизские сомы

Сконвертируйте EUR в KGS по реальному обменному курсу

1 000 eur
93 445,20 kgs

€1,000 EUR = Лв93,45 KGS

Среднерыночный курс в 13:34
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1 EUR в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий93,719196,1740
Низкий92,542692,5426
В среднем93,080594,4728
Изменить-0.01%-1.66%
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Соотношение 1 EUR к KGS

За последние 30 дней максимальный курс EUR к KGS составил 93,7191, а минимальный — 92,5426. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 93,0805. Изменение курса EUR к KGS в процентном соотношении составило -0.01.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к KGS составил 96,1740, а минимальный — 92,5426. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 94,4728. Изменение курса EUR к KGS в процентном соотношении составило -1.66.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6241,485156,5253,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5561,928203,1935,104
1 CHF1,1310,87111,54794,571,679177,0144,446
1 CAD0,7310,5630,646161,1131,085114,392,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Киргизский сом
1 EUR93,44520 KGS
5 EUR467,22600 KGS
10 EUR934,45200 KGS
20 EUR1 868,90400 KGS
50 EUR4 672,26000 KGS
100 EUR9 344,52000 KGS
250 EUR23 361,30000 KGS
500 EUR46 722,60000 KGS
1000 EUR93 445,20000 KGS
2000 EUR186 890,40000 KGS
5000 EUR467 226,00000 KGS
10000 EUR934 452,00000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Евро
1 KGS0,01070 EUR
5 KGS0,05351 EUR
10 KGS0,10702 EUR
20 KGS0,21403 EUR
50 KGS0,53508 EUR
100 KGS1,07015 EUR
250 KGS2,67538 EUR
500 KGS5,35075 EUR
1000 KGS10,70150 EUR
2000 KGS21,40300 EUR
5000 KGS53,50750 EUR
10000 KGS107,01500 EUR