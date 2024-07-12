История обменного курса евро–киргизские сомы

Обменный курс евро/киргизские сомы сейчас составляет 93,445, отражая изменение в размере -0.238% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.267% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/киргизские сомы колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 93,823, и минимумом, равным 93,124, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.672% уменьшение стоимости.