Австралийские доллары в киргизские сомы

Сконвертируйте AUD в KGS по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = Лв56,63 KGS

Среднерыночный курс в 19:35
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График изменения обменного курса AUD к KGS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KGS
1 AUD в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий57,363058,2092
Низкий55,686455,6864
В среднем56,591557,0442
Изменение-0.21%1.46%
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Соотношение 1 AUD к KGS

За последние 30 дней максимальный курс AUD к KGS составил 57,3630, а минимальный — 55,6864. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 56,5915. Изменение курса AUD к KGS в процентном соотношении составило -0.21.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к KGS составил 58,2092, а минимальный — 55,6864. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 57,0442. Изменение курса AUD к KGS в процентном соотношении составило 1.46.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3860,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9251,2052,167197,1631,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36911,798163,571,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Киргизский сом
1 AUD56,62920 KGS
5 AUD283,14600 KGS
10 AUD566,29200 KGS
20 AUD1 132,58400 KGS
50 AUD2 831,46000 KGS
100 AUD5 662,92000 KGS
250 AUD14 157,30000 KGS
500 AUD28 314,60000 KGS
1000 AUD56 629,20000 KGS
2000 AUD113 258,40000 KGS
5000 AUD283 146,00000 KGS
10000 AUD566 292,00000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Австралийский доллар
1 KGS0,01766 AUD
5 KGS0,08829 AUD
10 KGS0,17659 AUD
20 KGS0,35317 AUD
50 KGS0,88294 AUD
100 KGS1,76587 AUD
250 KGS4,41468 AUD
500 KGS8,82935 AUD
1000 KGS17,65870 AUD
2000 KGS35,31740 AUD
5000 KGS88,29350 AUD
10000 KGS176,58700 AUD