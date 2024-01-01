История обменного курса австралийский доллар–киргизские сомы

Обменный курс австралийских доллара/киргизские сомы сейчас составляет 56,629, отражая изменение в размере -0.953% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.678% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/киргизские сомы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 57,376, и минимумом, равным 55,661, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.188%.