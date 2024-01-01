Чилийские песо в тайские баты

Сконвертируйте CLP в THB по реальному обменному курсу

1 000 clp
38,45 thb

$1,000 CLP = ฿0,03845 THB

Среднерыночный курс в 05:02
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04000,0410
Низкий0,03850,0385
В среднем0,03910,0395
Изменить-2.24%-0.15%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к THB

За последние 30 дней максимальный курс CLP к THB составил 0,0400, а минимальный — 0,0385. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0391. Изменение курса CLP к THB в процентном соотношении составило -2.24.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к THB составил 0,0410, а минимальный — 0,0385. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0395. Изменение курса CLP к THB в процентном соотношении составило -0.15.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,9861,661
1 GBP1,29411,7731,741,1881,93223,2682,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1211,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3761,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Тайский бат
1 CLP0,03845 THB
5 CLP0,19227 THB
10 CLP0,38455 THB
20 CLP0,76910 THB
50 CLP1,92274 THB
100 CLP3,84548 THB
250 CLP9,61370 THB
500 CLP19,22740 THB
1000 CLP38,45480 THB
2000 CLP76,90960 THB
5000 CLP192,27400 THB
10000 CLP384,54800 THB
Обменные курсы Тайский бат / Чилийское песо
1 THB26,00460 CLP
5 THB130,02300 CLP
10 THB260,04600 CLP
20 THB520,09200 CLP
50 THB1 300,23000 CLP
100 THB2 600,46000 CLP
250 THB6 501,15000 CLP
500 THB13 002,30000 CLP
1000 THB26 004,60000 CLP
2000 THB52 009,20000 CLP
5000 THB130 023,00000 CLP
10000 THB260 046,00000 CLP