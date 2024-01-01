История обменного курса чилийское песо–тайские баты

Обменный курс чилийское песо/тайские баты сейчас составляет 0,038, отражая изменение в размере -1.226% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.753% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/тайские баты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,040, и минимумом, равным 0,038, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.159% уменьшение стоимости.