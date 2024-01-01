Чилийские песо в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте CLP в KYD по реальному обменному курсу

1 000 clp
0,87 kyd

$1,000 CLP = $0,0008701 KYD

Среднерыночный курс в 03:59
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1 CLP в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00090,0009
Низкий0,00090,0009
В среднем0,00090,0009
Изменить-1.05%1.48%
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Соотношение 1 CLP к KYD

За последние 30 дней максимальный курс CLP к KYD составил 0,0009, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0009. Изменение курса CLP к KYD в процентном соотношении составило -1.05.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к KYD составил 0,0009, а минимальный — 0,0009. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0009. Изменение курса CLP к KYD в процентном соотношении составило 1.48.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9881,66
1 GBP1,29411,7741,741,1881,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3821,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Доллар Каймановых островов
1 CLP0,00087 KYD
5 CLP0,00435 KYD
10 CLP0,00870 KYD
20 CLP0,01740 KYD
50 CLP0,04351 KYD
100 CLP0,08701 KYD
250 CLP0,21753 KYD
500 CLP0,43507 KYD
1000 CLP0,87014 KYD
2000 CLP1,74027 KYD
5000 CLP4,35069 KYD
10000 CLP8,70137 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Чилийское песо
1 KYD1 149,24000 CLP
5 KYD5 746,20000 CLP
10 KYD11 492,40000 CLP
20 KYD22 984,80000 CLP
50 KYD57 462,00000 CLP
100 KYD114 924,00000 CLP
250 KYD287 310,00000 CLP
500 KYD574 620,00000 CLP
1000 KYD1 149 240,00000 CLP
2000 KYD2 298 480,00000 CLP
5000 KYD5 746 200,00000 CLP
10000 KYD11 492 400,00000 CLP