Датские кроны в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте DKK в KYD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = $0,1179 KYD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к KYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KYD
1 DKK в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12020,1231
Низкий0,11790,1179
В среднем0,11920,1209
Изменение-1.92%-1.70%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к KYD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к KYD составил 0,1202, а минимальный — 0,1179. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1192. Изменение курса DKK к KYD в процентном соотношении составило -1.92.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к KYD составил 0,1231, а минимальный — 0,1179. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1209. Изменение курса DKK к KYD в процентном соотношении составило -1.70.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к KYD

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Доллар Каймановых островов
1 DKK0,11787 KYD
5 DKK0,58933 KYD
10 DKK1,17865 KYD
20 DKK2,35730 KYD
50 DKK5,89325 KYD
100 DKK11,78650 KYD
250 DKK29,46625 KYD
500 DKK58,93250 KYD
1000 DKK117,86500 KYD
2000 DKK235,73000 KYD
5000 DKK589,32500 KYD
10000 DKK1 178,65000 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Датская крона
1 KYD8,48427 DKK
5 KYD42,42135 DKK
10 KYD84,84270 DKK
20 KYD169,68540 DKK
50 KYD424,21350 DKK
100 KYD848,42700 DKK
250 KYD2 121,06750 DKK
500 KYD4 242,13500 DKK
1000 KYD8 484,27000 DKK
2000 KYD16 968,54000 DKK
5000 KYD42 421,35000 DKK
10000 KYD84 842,70000 DKK