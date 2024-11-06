История обменного курса датская крона–доллары Каймановых островов

Обменный курс датские кроны/доллары Каймановых островов сейчас составляет 0,118, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.038% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/доллары Каймановых островов колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,120, и минимумом, равным 0,118, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.