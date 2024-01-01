Австралийские доллары в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте AUD в KYD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = $0,5391 KYD

Среднерыночный курс в 19:36
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График изменения обменного курса AUD к KYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KYD
1 AUD в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,55360,5673
Низкий0,53790,5379
В среднем0,54490,5509
Изменение-2.09%0.05%
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Соотношение 1 AUD к KYD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к KYD составил 0,5536, а минимальный — 0,5379. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5449. Изменение курса AUD к KYD в процентном соотношении составило -2.09.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к KYD составил 0,5673, а минимальный — 0,5379. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5509. Изменение курса AUD к KYD в процентном соотношении составило 0.05.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3820,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9371,2052,168197,1811,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,37711,798163,591,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Доллар Каймановых островов
1 AUD0,53911 KYD
5 AUD2,69554 KYD
10 AUD5,39109 KYD
20 AUD10,78218 KYD
50 AUD26,95545 KYD
100 AUD53,91090 KYD
250 AUD134,77725 KYD
500 AUD269,55450 KYD
1000 AUD539,10900 KYD
2000 AUD1 078,21800 KYD
5000 AUD2 695,54500 KYD
10000 AUD5 391,09000 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Австралийский доллар
1 KYD1,85491 AUD
5 KYD9,27455 AUD
10 KYD18,54910 AUD
20 KYD37,09820 AUD
50 KYD92,74550 AUD
100 KYD185,49100 AUD
250 KYD463,72750 AUD
500 KYD927,45500 AUD
1000 KYD1 854,91000 AUD
2000 KYD3 709,82000 AUD
5000 KYD9 274,55000 AUD
10000 KYD18 549,10000 AUD