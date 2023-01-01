دولار أسترالي إلى دولار جزر كايمان

تحويل AUD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٣٢٫٩٠ kyd

1.00000 AUD = 0.53290 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:58 UTC
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AUD إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.20731.433871.656720.957318.2139
1GBP1.1580111.23185102.1511.660531.918621.1085621.0932
1USD0.94010.811787182.9251.3481.557510.917.1232
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625570.01878220.01085320.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار جزر كايمان
1 AUD0.53290 KYD
5 AUD2.66451 KYD
10 AUD5.32902 KYD
20 AUD10.65804 KYD
50 AUD26.64510 KYD
100 AUD53.29020 KYD
250 AUD133.22550 KYD
500 AUD266.45100 KYD
1000 AUD532.90200 KYD
2000 AUD1065.80400 KYD
5000 AUD2664.51000 KYD
10000 AUD5329.02000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار أسترالي
1 KYD1.87652 AUD
5 KYD9.38260 AUD
10 KYD18.76520 AUD
20 KYD37.53040 AUD
50 KYD93.82600 AUD
100 KYD187.65200 AUD
250 KYD469.13000 AUD
500 KYD938.26000 AUD
1000 KYD1876.52000 AUD
2000 KYD3753.04000 AUD
5000 KYD9382.60000 AUD
10000 KYD18765.20000 AUD