يورو إلى دولار جزر كايمان

تحويل EUR إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
883.00 kyd

1.00000 EUR = 0.88300 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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EUR إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0638588.21981.434021.655540.957418.2079
1GBP1.1578111.23185102.1511.660471.916981.1084921.0832
1USD0.939950.811787182.9251.347951.556180.917.1151
1INR0.01133530.009789410.012059110.0162550.01876610.01085320.206393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار جزر كايمان
1 EUR0.88300 KYD
5 EUR4.41498 KYD
10 EUR8.82996 KYD
20 EUR17.65992 KYD
50 EUR44.14980 KYD
100 EUR88.29960 KYD
250 EUR220.74900 KYD
500 EUR441.49800 KYD
1000 EUR882.99600 KYD
2000 EUR1765.99200 KYD
5000 EUR4414.98000 KYD
10000 EUR8829.96000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / اليورو
1 KYD1.13251 EUR
5 KYD5.66255 EUR
10 KYD11.32510 EUR
20 KYD22.65020 EUR
50 KYD56.62550 EUR
100 KYD113.25100 EUR
250 KYD283.12750 EUR
500 KYD566.25500 EUR
1000 KYD1132.51000 EUR
2000 KYD2265.02000 EUR
5000 KYD5662.55000 EUR
10000 KYD11325.10000 EUR