يوان صيني إلى دولار جزر كايمان

تحويل CNY إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١١٣٫٦٤ kyd

1.00000 CNY = 0.11364 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065588.56741.437041.661860.964918.2083
1GBP1.1554711.23115102.3371.660451.920221.1149121.0391
1USD0.93850.812249183.12291.34871.55970.905617.089
1INR0.01129080.009771660.012030410.01622540.01876380.01089470.205587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار جزر كايمان
1 CNY0.11364 KYD
5 CNY0.56821 KYD
10 CNY1.13642 KYD
20 CNY2.27284 KYD
50 CNY5.68210 KYD
100 CNY11.36420 KYD
250 CNY28.41050 KYD
500 CNY56.82100 KYD
1000 CNY113.64200 KYD
2000 CNY227.28400 KYD
5000 CNY568.21000 KYD
10000 CNY1136.42000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Chinese Yuan RMB
1 KYD8.79958 CNY
5 KYD43.99790 CNY
10 KYD87.99580 CNY
20 KYD175.99160 CNY
50 KYD439.97900 CNY
100 KYD879.95800 CNY
250 KYD2199.89500 CNY
500 KYD4399.79000 CNY
1000 KYD8799.58000 CNY
2000 KYD17599.16000 CNY
5000 KYD43997.90000 CNY
10000 KYD87995.80000 CNY