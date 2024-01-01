10 يوان صيني إلى دولار جزر كايمان

تحويل CNY إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

10 cny
1.14 kyd

¥1.000 CNY = $0.1142 KYD

Mid-market exchange rate at 09:18
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CNY إلى KYD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.961.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7690.17
1 CAD0.7285.6810.6670.5711.10461.1620.965
1 EUR1.0928.5161.49910.8561.65591.7051.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار جزر كايمان
1 CNY٠٫١١٤١٩ KYD
5 CNY٠٫٥٧٠٩٧ KYD
10 CNY١٫١٤١٩٣ KYD
20 CNY٢٫٢٨٣٨٦ KYD
50 CNY٥٫٧٠٩٦٥ KYD
100 CNY١١٫٤١٩٣٠ KYD
250 CNY٢٨٫٥٤٨٢٥ KYD
500 CNY٥٧٫٠٩٦٥٠ KYD
1000 CNY١١٤٫١٩٣٠٠ KYD
2000 CNY٢٢٨٫٣٨٦٠٠ KYD
5000 CNY٥٧٠٫٩٦٥٠٠ KYD
10000 CNY١٬١٤١٫٩٣٠٠٠ KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Chinese Yuan RMB
1 KYD٨٫٧٥٧١٣ CNY
5 KYD٤٣٫٧٨٥٦٥ CNY
10 KYD٨٧٫٥٧١٣٠ CNY
20 KYD١٧٥٫١٤٢٦٠ CNY
50 KYD٤٣٧٫٨٥٦٥٠ CNY
100 KYD٨٧٥٫٧١٣٠٠ CNY
250 KYD٢٬١٨٩٫٢٨٢٥٠ CNY
500 KYD٤٬٣٧٨٫٥٦٥٠٠ CNY
1000 KYD٨٬٧٥٧٫١٣٠٠٠ CNY
2000 KYD١٧٬٥١٤٫٢٦٠٠٠ CNY
5000 KYD٤٣٬٧٨٥٫٦٥٠٠٠ CNY
10000 KYD٨٧٬٥٧١٫٣٠٠٠٠ CNY