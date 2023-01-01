دولار هونغ كونغ إلى دولار جزر كايمان

تحويل HKD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٠٦٫١٣ kyd

1.00000 HKD = 0.10612 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:27 UTC
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HKD إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.065488.57191.437921.662090.9643518.3321
1GBP1.1524111.2278102.0731.65711.915441.1113221.1265
1USD0.93860.814465183.13491.349651.560060.905217.2068
1INR0.01129030.009796910.012028610.01623450.01876540.01088830.206974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار جزر كايمان
100 HKD10.61250 KYD
200 HKD21.22500 KYD
300 HKD31.83750 KYD
500 HKD53.06250 KYD
1000 HKD106.12500 KYD
2000 HKD212.25000 KYD
2500 HKD265.31250 KYD
3000 HKD318.37500 KYD
4000 HKD424.50000 KYD
5000 HKD530.62500 KYD
10000 HKD1061.25000 KYD
20000 HKD2122.50000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار هونغ كونغ
1 KYD9.42289 HKD
5 KYD47.11445 HKD
10 KYD94.22890 HKD
20 KYD188.45780 HKD
50 KYD471.14450 HKD
100 KYD942.28900 HKD
250 KYD2355.72250 HKD
500 KYD4711.44500 HKD
1000 KYD9422.89000 HKD
2000 KYD18845.78000 HKD
5000 KYD47114.45000 HKD
10000 KYD94228.90000 HKD