روبية هندية إلى دولار جزر كايمان

تحويل INR إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٠٠٫٠٩ kyd

1.00000 INR = 0.01001 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:4 UTC
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INR إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433461.654470.9571518.2105
1GBP1.1582111.23115102.0931.660211.916191.1085821.0911
1USD0.940750.812249182.9251.34851.556420.9004517.1312
1INR0.01134440.009794980.012059110.01626170.0187690.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار جزر كايمان
1 INR0.01001 KYD
5 INR0.05005 KYD
10 INR0.10009 KYD
20 INR0.20018 KYD
50 INR0.50045 KYD
100 INR1.00090 KYD
250 INR2.50225 KYD
500 INR5.00450 KYD
1000 INR10.00900 KYD
2000 INR20.01800 KYD
5000 INR50.04500 KYD
10000 INR100.09000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / الروبية الهندية
1 KYD99.90960 INR
5 KYD499.54800 INR
10 KYD999.09600 INR
20 KYD1998.19200 INR
50 KYD4995.48000 INR
100 KYD9990.96000 INR
250 KYD24977.40000 INR
500 KYD49954.80000 INR
1000 KYD99909.60000 INR
2000 KYD199819.20000 INR
5000 KYD499548.00000 INR
10000 KYD999096.00000 INR