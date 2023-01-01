دولار أمريكي إلى دولار جزر كايمان

تحويل USD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
830 kyd

1.00000 USD = 0.83000 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

USD إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 KYD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.433881.655980.957618.2131
1GBP1.1578811.23145102.1181.660241.91741.1087821.0883
1USD0.940250.812051182.9251.34821.557030.9003517.1248
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625810.01877630.01085740.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار جزر كايمان
1 USD0.83000 KYD
5 USD4.15000 KYD
10 USD8.30000 KYD
20 USD16.60000 KYD
50 USD41.50000 KYD
100 USD83.00000 KYD
250 USD207.50000 KYD
500 USD415.00000 KYD
1000 USD830.00000 KYD
2000 USD1660.00000 KYD
5000 USD4150.00000 KYD
10000 USD8300.00000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار أمريكي
1 KYD1.20482 USD
5 KYD6.02410 USD
10 KYD12.04820 USD
20 KYD24.09640 USD
50 KYD60.24100 USD
100 KYD120.48200 USD
250 KYD301.20500 USD
500 KYD602.41000 USD
1000 KYD1204.82000 USD
2000 KYD2409.64000 USD
5000 KYD6024.10000 USD
10000 KYD12048.20000 USD