دولار نيوزيلندي إلى دولار جزر كايمان

تحويل NZD إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
491.69 kyd

1.00000 NZD = 0.49169 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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NZD إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0655588.31231.436311.662840.9644518.3603
1GBP1.1528711.22845101.8131.655891.917061.1118921.1672
1USD0.938450.814034182.87951.347951.560550.905117.2308
1INR0.01132350.00982190.012065710.0162640.01882910.01092070.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دولار جزر كايمان
1 NZD0.49169 KYD
5 NZD2.45846 KYD
10 NZD4.91692 KYD
20 NZD9.83384 KYD
50 NZD24.58460 KYD
100 NZD49.16920 KYD
250 NZD122.92300 KYD
500 NZD245.84600 KYD
1000 NZD491.69200 KYD
2000 NZD983.38400 KYD
5000 NZD2458.46000 KYD
10000 NZD4916.92000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار نيوزيلندي
1 KYD2.03379 NZD
5 KYD10.16895 NZD
10 KYD20.33790 NZD
20 KYD40.67580 NZD
50 KYD101.68950 NZD
100 KYD203.37900 NZD
250 KYD508.44750 NZD
500 KYD1016.89500 NZD
1000 KYD2033.79000 NZD
2000 KYD4067.58000 NZD
5000 KYD10168.95000 NZD
10000 KYD20337.90000 NZD