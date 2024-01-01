Yeni Zelanda dolarından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → KYD çevirin

1.000 nzd
501,14 kyd

1.00000 NZD = 0.50114 KYD

16:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535160.7947230.9294583.0211.35070.88055150.145
1 AUD0.651410.5176830.60544754.07990.8798460.5735997.8045
1 GBP1.25831.9316911.16952104.4651.699591.10803188.927
1 EUR1.07591.651670.855055189.32231.453220.947425161.54

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Cayman Adaları Doları
1 NZD0.50114 KYD
5 NZD2.50571 KYD
10 NZD5.01143 KYD
20 NZD10.02286 KYD
50 NZD25.05715 KYD
100 NZD50.11430 KYD
250 NZD125.28575 KYD
500 NZD250.57150 KYD
1000 NZD501.14300 KYD
2000 NZD1002.28600 KYD
5000 NZD2505.71500 KYD
10000 NZD5011.43000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Yeni Zelanda Doları
1 KYD1.99544 NZD
5 KYD9.97720 NZD
10 KYD19.95440 NZD
20 KYD39.90880 NZD
50 KYD99.77200 NZD
100 KYD199.54400 NZD
250 KYD498.86000 NZD
500 KYD997.72000 NZD
1000 KYD1995.44000 NZD
2000 KYD3990.88000 NZD
5000 KYD9977.20000 NZD
10000 KYD19954.40000 NZD