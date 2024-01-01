Çin yuanından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile CNY → KYD çevirin

1.000 cny
113,30 kyd

1,000 CNY = 0,1133 KYD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Cayman Adaları Doları
1 CNY0,11330 KYD
5 CNY0,56651 KYD
10 CNY1,13301 KYD
20 CNY2,26602 KYD
50 CNY5,66505 KYD
100 CNY11,33010 KYD
250 CNY28,32525 KYD
500 CNY56,65050 KYD
1000 CNY113,30100 KYD
2000 CNY226,60200 KYD
5000 CNY566,50500 KYD
10000 CNY1.133,01000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Çin Yuanı RMB
1 KYD8,82604 CNY
5 KYD44,13020 CNY
10 KYD88,26040 CNY
20 KYD176,52080 CNY
50 KYD441,30200 CNY
100 KYD882,60400 CNY
250 KYD2.206,51000 CNY
500 KYD4.413,02000 CNY
1000 KYD8.826,04000 CNY
2000 KYD17.652,08000 CNY
5000 KYD44.130,20000 CNY
10000 KYD88.260,40000 CNY