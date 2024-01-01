10 bin Cayman Adaları dolarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile KYD → CNY çevirin

1,000$ KYD = 8,816¥ CNY

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 KYD → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,82278,8227
Düşük8,66068,5499
Ortalama8,71908,6626
Değişim1.79%1.26%
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1 KYD → CNY istatistikleri

KYD → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,8227, en düşük 8,6606 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,7190 oldu. KYD → CNY kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

KYD → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,8227, en düşük 8,5499 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,6626 oldu. KYD → CNY kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1831,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41319,1471,6291,4840,835
1 SGD0,74562,9510,708113,5491,1531,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Çin Yuanı RMB
1 KYD8,81628 CNY
5 KYD44,08140 CNY
10 KYD88,16280 CNY
20 KYD176,32560 CNY
50 KYD440,81400 CNY
100 KYD881,62800 CNY
250 KYD2.204,07000 CNY
500 KYD4.408,14000 CNY
1000 KYD8.816,28000 CNY
2000 KYD17.632,56000 CNY
5000 KYD44.081,40000 CNY
10000 KYD88.162,80000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Cayman Adaları Doları
1 CNY0,11343 KYD
5 CNY0,56714 KYD
10 CNY1,13427 KYD
20 CNY2,26854 KYD
50 CNY5,67135 KYD
100 CNY11,34270 KYD
250 CNY28,35675 KYD
500 CNY56,71350 KYD
1000 CNY113,42700 KYD
2000 CNY226,85400 KYD
5000 CNY567,13500 KYD
10000 CNY1.134,27000 KYD