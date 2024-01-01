Hong Kong dolarından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile HKD → KYD çevirin

1.000 hkd
104,87 kyd

1.00000 HKD = 0.10487 KYD

05:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19360.7957671.347651.54190.932151.354483.0116
1 CNY0.13901210.1106210.187340.2143430.1295790.18827811.5396
1 GBP1.256659.0398411.693521.937631.171381.70201104.317
1 SGD0.7420325.337880.59048511.144140.6916781.0050161.5973

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Cayman Adaları Doları
100 HKD10.48710 KYD
200 HKD20.97420 KYD
300 HKD31.46130 KYD
500 HKD52.43550 KYD
1000 HKD104.87100 KYD
2000 HKD209.74200 KYD
2500 HKD262.17750 KYD
3000 HKD314.61300 KYD
4000 HKD419.48400 KYD
5000 HKD524.35500 KYD
10000 HKD1048.71000 KYD
20000 HKD2097.42000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Hong Kong Doları
1 KYD9.53555 HKD
5 KYD47.67775 HKD
10 KYD95.35550 HKD
20 KYD190.71100 HKD
50 KYD476.77750 HKD
100 KYD953.55500 HKD
250 KYD2383.88750 HKD
500 KYD4767.77500 HKD
1000 KYD9535.55000 HKD
2000 KYD19071.10000 HKD
5000 KYD47677.75000 HKD
10000 KYD95355.50000 HKD