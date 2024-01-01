5 Cayman Adaları dolarından Hong Kong dolarına
Reel döviz kuru ile KYD → HKD çevirin
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KYD → HKD çevrim grafiği
1 KYD = 9,49439 HKD
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|1 KYD → HKD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|9,4942
|9,5146
|Düşük
|9,4746
|9,4667
|Ortalama
|9,4809
|9,4902
|Değişim
|0.19%
|-0.05%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KYD → HKD istatistikleri
KYD → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,4942, en düşük 9,4746 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,4809 oldu. KYD → HKD kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.
KYD → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,5146, en düşük 9,4667 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,4902 oldu. KYD → HKD kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
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- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Hong Kong Doları
|1 KYD
|9,49439 HKD
|5 KYD
|47,47195 HKD
|10 KYD
|94,94390 HKD
|20 KYD
|189,88780 HKD
|50 KYD
|474,71950 HKD
|100 KYD
|949,43900 HKD
|250 KYD
|2.373,59750 HKD
|500 KYD
|4.747,19500 HKD
|1000 KYD
|9.494,39000 HKD
|2000 KYD
|18.988,78000 HKD
|5000 KYD
|47.471,95000 HKD
|10000 KYD
|94.943,90000 HKD
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Cayman Adaları Doları
|100 HKD
|10,53250 KYD
|200 HKD
|21,06500 KYD
|300 HKD
|31,59750 KYD
|500 HKD
|52,66250 KYD
|1000 HKD
|105,32500 KYD
|2000 HKD
|210,65000 KYD
|2500 HKD
|263,31250 KYD
|3000 HKD
|315,97500 KYD
|4000 HKD
|421,30000 KYD
|5000 HKD
|526,62500 KYD
|10000 HKD
|1.053,25000 KYD
|20000 HKD
|2.106,50000 KYD