200 Hong Kong dolarından Cayman Adaları dolarına
Reel döviz kuru ile HKD → KYD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hong Kong Doları / Cayman Adaları Doları
|100 HKD
|10.59910 KYD
|200 HKD
|21.19820 KYD
|300 HKD
|31.79730 KYD
|500 HKD
|52.99550 KYD
|1000 HKD
|105.99100 KYD
|2000 HKD
|211.98200 KYD
|2500 HKD
|264.97750 KYD
|3000 HKD
|317.97300 KYD
|4000 HKD
|423.96400 KYD
|5000 HKD
|529.95500 KYD
|10000 HKD
|1059.91000 KYD
|20000 HKD
|2119.82000 KYD