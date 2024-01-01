10 bin Cayman Adaları dolarından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → HKD çevirin

1.000$ KYD = 9.494$ HKD

21:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → HKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HKD
1 KYD → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9.49429.5146
Düşük9.47469.4667
Ortalama9.48099.4902
Değişim0.19%-0.05%
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1 KYD → HKD istatistikleri

KYD → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9.4942, en düşük 9.4746 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9.4809 oldu. KYD → HKD kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

KYD → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9.5146, en düşük 9.4667 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9.4902 oldu. KYD → HKD kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.48080.94971.3424518.17841.547151.40910.792016
1 INR0.01183710.01124120.01589060.2151780.01831360.01667950.00937511
1 EUR1.05388.958311.413619.14191.629151.483780.834125
1 SGD0.74490762.93030.707414113.54121.152481.049650.589978

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Hong Kong Doları
1 KYD9.49439 HKD
5 KYD47.47195 HKD
10 KYD94.94390 HKD
20 KYD189.88780 HKD
50 KYD474.71950 HKD
100 KYD949.43900 HKD
250 KYD2373.59750 HKD
500 KYD4747.19500 HKD
1000 KYD9494.39000 HKD
2000 KYD18988.78000 HKD
5000 KYD47471.95000 HKD
10000 KYD94943.90000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Cayman Adaları Doları
100 HKD10.53250 KYD
200 HKD21.06500 KYD
300 HKD31.59750 KYD
500 HKD52.66250 KYD
1000 HKD105.32500 KYD
2000 HKD210.65000 KYD
2500 HKD263.31250 KYD
3000 HKD315.97500 KYD
4000 HKD421.30000 KYD
5000 HKD526.62500 KYD
10000 HKD1053.25000 KYD
20000 HKD2106.50000 KYD