500 Cayman Adaları dolarından Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → HKD çevirin

1,000$ KYD = 9,489$ HKD

02:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → HKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HKD
1 KYD → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,49599,5146
Düşük9,47689,4667
Ortalama9,48619,4886
Değişim0.12%-0.21%
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1 KYD → HKD istatistikleri

KYD → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,4959, en düşük 9,4768 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,4861 oldu. KYD → HKD kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

KYD → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,5146, en düşük 9,4667 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,4886 oldu. KYD → HKD kurundaki değişiklik -0.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,3590,9541,34718,181,5461,4070,795
1 INR0,01210,0110,0160,2160,0180,0170,009
1 EUR1,04988,4511,41319,0621,6211,4750,834
1 SGD0,74262,6110,708113,4931,1471,0440,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

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KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Hong Kong Doları
1 KYD9,48933 HKD
5 KYD47,44665 HKD
10 KYD94,89330 HKD
20 KYD189,78660 HKD
50 KYD474,46650 HKD
100 KYD948,93300 HKD
250 KYD2.372,33250 HKD
500 KYD4.744,66500 HKD
1000 KYD9.489,33000 HKD
2000 KYD18.978,66000 HKD
5000 KYD47.446,65000 HKD
10000 KYD94.893,30000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Cayman Adaları Doları
100 HKD10,53820 KYD
200 HKD21,07640 KYD
300 HKD31,61460 KYD
500 HKD52,69100 KYD
1000 HKD105,38200 KYD
2000 HKD210,76400 KYD
2500 HKD263,45500 KYD
3000 HKD316,14600 KYD
4000 HKD421,52800 KYD
5000 HKD526,91000 KYD
10000 HKD1.053,82000 KYD
20000 HKD2.107,64000 KYD