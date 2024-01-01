Cayman Adaları dolarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → SGD çevirin

1.000 kyd
1.642,87 sgd

1.00000 KYD = 1.64287 SGD

09:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD183.03690.93171.3471518.99661.539531.353650.796527
1 INR0.012042810.01122040.01622350.2287730.01854030.01630180.00959245
1 EUR1.073389.123511.445920.38911.652371.452870.854935
1 SGD0.74230861.63890.691613114.10131.14281.004830.591268

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Singapur Doları
1 KYD1.64287 SGD
5 KYD8.21435 SGD
10 KYD16.42870 SGD
20 KYD32.85740 SGD
50 KYD82.14350 SGD
100 KYD164.28700 SGD
250 KYD410.71750 SGD
500 KYD821.43500 SGD
1000 KYD1642.87000 SGD
2000 KYD3285.74000 SGD
5000 KYD8214.35000 SGD
10000 KYD16428.70000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Cayman Adaları Doları
1 SGD0.60869 KYD
5 SGD3.04346 KYD
10 SGD6.08692 KYD
20 SGD12.17384 KYD
50 SGD30.43460 KYD
100 SGD60.86920 KYD
250 SGD152.17300 KYD
500 SGD304.34600 KYD
1000 SGD608.69200 KYD
2000 SGD1217.38400 KYD
5000 SGD3043.46000 KYD
10000 SGD6086.92000 KYD