10 bin Cayman Adaları dolarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → SGD çevirin

1,000$ KYD = 1,637S$ SGD

21:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD
1 KYD → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,64181,6418
Düşük1,59751,5616
Ortalama1,61571,5955
Değişim2.46%2.63%
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1 KYD → SGD istatistikleri

KYD → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6418, en düşük 1,5975 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6157 oldu. KYD → SGD kurundaki değişiklik 2.46 değerindeydi.

KYD → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6418, en düşük 1,5616 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5955 oldu. KYD → SGD kurundaki değişiklik 2.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,96311,41419,141,6291,4840,835
1 SGD0,74562,930,707113,5391,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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KYD → SGD

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KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Singapur Doları
1 KYD1,63713 SGD
5 KYD8,18565 SGD
10 KYD16,37130 SGD
20 KYD32,74260 SGD
50 KYD81,85650 SGD
100 KYD163,71300 SGD
250 KYD409,28250 SGD
500 KYD818,56500 SGD
1000 KYD1.637,13000 SGD
2000 KYD3.274,26000 SGD
5000 KYD8.185,65000 SGD
10000 KYD16.371,30000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Cayman Adaları Doları
1 SGD0,61082 KYD
5 SGD3,05412 KYD
10 SGD6,10823 KYD
20 SGD12,21646 KYD
50 SGD30,54115 KYD
100 SGD61,08230 KYD
250 SGD152,70575 KYD
500 SGD305,41150 KYD
1000 SGD610,82300 KYD
2000 SGD1.221,64600 KYD
5000 SGD3.054,11500 KYD
10000 SGD6.108,23000 KYD