دولار جزر كايمان إلى دولار سنغافوري

تحويل KYD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
١٬٦٤٦٫٠٨ sgd

1.00000 KYD = 1.64608 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:25 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KYD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06788.6891.436881.660570.9636518.3094
1GBP1.1531411.23035102.2671.656851.914791.1112221.1124
1USD0.93720.812777183.121.346651.55630.9031517.1597
1INR0.01127540.009778350.012030810.01620130.01872350.01086560.206445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جزر كايمان

KYD إلى USD

KYD إلى INR

KYD إلى EUR

KYD إلى SGD

KYD إلى ZAR

KYD إلى AUD

KYD إلى CAD

KYD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار سنغافورة
1 KYD1.64608 SGD
5 KYD8.23040 SGD
10 KYD16.46080 SGD
20 KYD32.92160 SGD
50 KYD82.30400 SGD
100 KYD164.60800 SGD
250 KYD411.52000 SGD
500 KYD823.04000 SGD
1000 KYD1646.08000 SGD
2000 KYD3292.16000 SGD
5000 KYD8230.40000 SGD
10000 KYD16460.80000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار جزر كايمان
1 SGD0.60750 KYD
5 SGD3.03751 KYD
10 SGD6.07502 KYD
20 SGD12.15004 KYD
50 SGD30.37510 KYD
100 SGD60.75020 KYD
250 SGD151.87550 KYD
500 SGD303.75100 KYD
1000 SGD607.50200 KYD
2000 SGD1215.00400 KYD
5000 SGD3037.51000 KYD
10000 SGD6075.02000 KYD