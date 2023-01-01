دولار جزر كايمان إلى روبية هندية

تحويل KYD إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
١٠٠٬١٤٥ inr

1.00000 KYD = 100.14500 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:19 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KYD إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 INR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0667588.66831.43671.660440.9636518.3075
1GBP1.1528711.22995102.2331.65651.914471.1109621.1083
1USD0.937450.813041183.121.34681.556540.9033517.1619
1INR0.0112780.009781530.012030810.01620310.01872640.0108680.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جزر كايمان

KYD إلى USD

KYD إلى INR

KYD إلى EUR

KYD إلى SGD

KYD إلى ZAR

KYD إلى AUD

KYD إلى CAD

KYD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / الروبية الهندية
1 KYD100.14500 INR
5 KYD500.72500 INR
10 KYD1001.45000 INR
20 KYD2002.90000 INR
50 KYD5007.25000 INR
100 KYD10014.50000 INR
250 KYD25036.25000 INR
500 KYD50072.50000 INR
1000 KYD100145.00000 INR
2000 KYD200290.00000 INR
5000 KYD500725.00000 INR
10000 KYD1001450.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار جزر كايمان
1 INR0.00999 KYD
5 INR0.04993 KYD
10 INR0.09986 KYD
20 INR0.19971 KYD
50 INR0.49928 KYD
100 INR0.99856 KYD
250 INR2.49639 KYD
500 INR4.99278 KYD
1000 INR9.98556 KYD
2000 INR19.97112 KYD
5000 INR49.92780 KYD
10000 INR99.85560 KYD