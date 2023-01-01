دولار جزر كايمان إلى دولار أسترالي

تحويل KYD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
١٬٨٧٤٫٧٧ aud

1.00000 KYD = 1.87477 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:15 UTC
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KYD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436691.660160.963618.3152
1GBP1.15311.23015102.2681.656521.914181.1110321.1176
1USD0.93730.812909183.13451.34661.556060.903217.1667
1INR0.01127440.009778240.012028710.01619780.01871730.01086430.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جزر كايمان / دولار أسترالي
1 KYD1.87477 AUD
5 KYD9.37385 AUD
10 KYD18.74770 AUD
20 KYD37.49540 AUD
50 KYD93.73850 AUD
100 KYD187.47700 AUD
250 KYD468.69250 AUD
500 KYD937.38500 AUD
1000 KYD1874.77000 AUD
2000 KYD3749.54000 AUD
5000 KYD9373.85000 AUD
10000 KYD18747.70000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار جزر كايمان
1 AUD0.53340 KYD
5 AUD2.66700 KYD
10 AUD5.33400 KYD
20 AUD10.66800 KYD
50 AUD26.67000 KYD
100 AUD53.34000 KYD
250 AUD133.35000 KYD
500 AUD266.70000 KYD
1000 AUD533.40000 KYD
2000 AUD1066.80000 KYD
5000 AUD2667.00000 KYD
10000 AUD5334.00000 KYD