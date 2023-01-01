دولار جزر كايمان إلى يورو

تحويل KYD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
١٬١٢٩٫٢٧ eur

1.00000 KYD = 1.12927 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:18 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KYD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 EUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.68071.436631.660290.9636518.3091
1GBP1.15311.23015102.251.656461.914331.1110921.1106
1USD0.93730.812909183.121.346551.556180.9032517.161
1INR0.01127640.009779940.012030810.01620010.01872210.01086680.206461

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جزر كايمان

KYD إلى USD

KYD إلى INR

KYD إلى EUR

KYD إلى SGD

KYD إلى ZAR

KYD إلى AUD

KYD إلى CAD

KYD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / اليورو
1 KYD1.12927 EUR
5 KYD5.64635 EUR
10 KYD11.29270 EUR
20 KYD22.58540 EUR
50 KYD56.46350 EUR
100 KYD112.92700 EUR
250 KYD282.31750 EUR
500 KYD564.63500 EUR
1000 KYD1129.27000 EUR
2000 KYD2258.54000 EUR
5000 KYD5646.35000 EUR
10000 KYD11292.70000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار جزر كايمان
1 EUR0.88553 KYD
5 EUR4.42763 KYD
10 EUR8.85527 KYD
20 EUR17.71054 KYD
50 EUR44.27635 KYD
100 EUR88.55270 KYD
250 EUR221.38175 KYD
500 EUR442.76350 KYD
1000 EUR885.52700 KYD
2000 EUR1771.05400 KYD
5000 EUR4427.63500 KYD
10000 EUR8855.27000 KYD