开曼元兑新加坡元

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SGD
1 KYD兑SGD过去 30 天过去 90 天
1.60541.6388
1.56161.5616
一般1.58491.5963
更改1.98%-2.04%
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1 KYD 兑 SGD 统计信息

过去 30 天，KYD 兑 SGD 的表现如下：30 天高点为 1.6054，30 天低点为 1.5616。这意味着 30 天平均值为 1.5849。KYD 兑 SGD 的变化为 1.98。

过去 90 天，KYD 兑 SGD 的表现如下：90 天高点为 1.6388，90 天低点为 1.5616。这意味着 90 天平均值为 1.5963。KYD 兑 SGD 的变化为 -2.04。

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热门货币

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184.090.9251.31617.6261.5031.3840.77
1 INR0.01210.0110.0160.210.0180.0160.009
1 EUR1.08290.94311.42419.0631.6261.4960.833
1 SGD0.7663.8760.702113.3891.1421.0510.585

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开曼群岛元/新加坡元汇率
1 KYD1.60543 SGD
5 KYD8.02715 SGD
10 KYD16.05430 SGD
20 KYD32.10860 SGD
50 KYD80.27150 SGD
100 KYD160.54300 SGD
250 KYD401.35750 SGD
500 KYD802.71500 SGD
1000 KYD1,605.43000 SGD
2000 KYD3,210.86000 SGD
5000 KYD8,027.15000 SGD
10000 KYD16,054.30000 SGD
新加坡元/开曼群岛元汇率
1 SGD0.62289 KYD
5 SGD3.11444 KYD
10 SGD6.22887 KYD
20 SGD12.45774 KYD
50 SGD31.14435 KYD
100 SGD62.28870 KYD
250 SGD155.72175 KYD
500 SGD311.44350 KYD
1000 SGD622.88700 KYD
2000 SGD1,245.77400 KYD
5000 SGD3,114.43500 KYD
10000 SGD6,228.87000 KYD