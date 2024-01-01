5.000 Singapur dolarından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → KYD çevirin

5.000 sgd
3.090,73 kyd

1,000S$ SGD = 0,6181$ KYD

19:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → KYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,61810,6181
Düşük0,60590,6034
Ortalama0,61000,6078
Değişim2.01%1.73%
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1 SGD → KYD istatistikleri

SGD → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6181, en düşük 0,6059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6100 oldu. SGD → KYD kurundaki değişiklik 2.01 değerindeydi.

SGD → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6181, en düşük 0,6034 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6078 oldu. SGD → KYD kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7897,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4347,8244,902
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6264,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Cayman Adaları Doları
1 SGD0,61815 KYD
5 SGD3,09073 KYD
10 SGD6,18145 KYD
20 SGD12,36290 KYD
50 SGD30,90725 KYD
100 SGD61,81450 KYD
250 SGD154,53625 KYD
500 SGD309,07250 KYD
1000 SGD618,14500 KYD
2000 SGD1.236,29000 KYD
5000 SGD3.090,72500 KYD
10000 SGD6.181,45000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Singapur Doları
1 KYD1,61774 SGD
5 KYD8,08870 SGD
10 KYD16,17740 SGD
20 KYD32,35480 SGD
50 KYD80,88700 SGD
100 KYD161,77400 SGD
250 KYD404,43500 SGD
500 KYD808,87000 SGD
1000 KYD1.617,74000 SGD
2000 KYD3.235,48000 SGD
5000 KYD8.088,70000 SGD
10000 KYD16.177,40000 SGD