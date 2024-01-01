20 Cayman Adaları dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile KYD → NZD çevirin

1,000$ KYD = 2,078$ NZD

21:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KYD → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 KYD → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,08542,0854
Düşük2,00691,9199
Ortalama2,04121,9927
Değişim3.45%4.23%
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1 KYD → NZD istatistikleri

KYD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0854, en düşük 2,0069 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0412 oldu. KYD → NZD kurundaki değişiklik 3.45 değerindeydi.

KYD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0854, en düşük 1,9199 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9927 oldu. KYD → NZD kurundaki değişiklik 4.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,181,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1441,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,5431,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cayman Adaları dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Yeni Zelanda Doları
1 KYD2,07753 NZD
5 KYD10,38765 NZD
10 KYD20,77530 NZD
20 KYD41,55060 NZD
50 KYD103,87650 NZD
100 KYD207,75300 NZD
250 KYD519,38250 NZD
500 KYD1.038,76500 NZD
1000 KYD2.077,53000 NZD
2000 KYD4.155,06000 NZD
5000 KYD10.387,65000 NZD
10000 KYD20.775,30000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Cayman Adaları Doları
1 NZD0,48134 KYD
5 NZD2,40670 KYD
10 NZD4,81340 KYD
20 NZD9,62680 KYD
50 NZD24,06700 KYD
100 NZD48,13400 KYD
250 NZD120,33500 KYD
500 NZD240,67000 KYD
1000 NZD481,34000 KYD
2000 NZD962,68000 KYD
5000 NZD2.406,70000 KYD
10000 NZD4.813,40000 KYD