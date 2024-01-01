500 Cayman Adaları dolarından Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile KYD → NZD çevirin
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KYD → NZD çevrim grafiği
1 KYD = 2,07753 NZD
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|1 KYD → NZD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|2,0854
|2,0854
|Düşük
|2,0069
|1,9199
|Ortalama
|2,0412
|1,9927
|Değişim
|3.45%
|4.23%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KYD → NZD istatistikleri
KYD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0854, en düşük 2,0069 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0412 oldu. KYD → NZD kurundaki değişiklik 3.45 değerindeydi.
KYD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0854, en düşük 1,9199 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9927 oldu. KYD → NZD kurundaki değişiklik 4.23 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Yeni Zelanda Doları
|1 KYD
|2,07753 NZD
|5 KYD
|10,38765 NZD
|10 KYD
|20,77530 NZD
|20 KYD
|41,55060 NZD
|50 KYD
|103,87650 NZD
|100 KYD
|207,75300 NZD
|250 KYD
|519,38250 NZD
|500 KYD
|1.038,76500 NZD
|1000 KYD
|2.077,53000 NZD
|2000 KYD
|4.155,06000 NZD
|5000 KYD
|10.387,65000 NZD
|10000 KYD
|20.775,30000 NZD