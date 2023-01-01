ريال برازيلي إلى دولار جزر كايمان

تحويل BRL إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٧٠٫٠٨ kyd

1.00000 BRL = 0.17008 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:15 UTC
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BRL إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45161.43521.65910.957518.2152
1GBP1.1579411.2318102.4111.66171.920941.1087321.0899
1USD0.939950.81182183.1391.3491.559450.9000517.1212
1INR0.01130560.009764610.01202810.01622580.01875720.01082580.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار جزر كايمان
1 BRL0.17008 KYD
5 BRL0.85037 KYD
10 BRL1.70075 KYD
20 BRL3.40150 KYD
50 BRL8.50375 KYD
100 BRL17.00750 KYD
250 BRL42.51875 KYD
500 BRL85.03750 KYD
1000 BRL170.07500 KYD
2000 BRL340.15000 KYD
5000 BRL850.37500 KYD
10000 BRL1700.75000 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / الريال البرازيلي
1 KYD5.87976 BRL
5 KYD29.39880 BRL
10 KYD58.79760 BRL
20 KYD117.59520 BRL
50 KYD293.98800 BRL
100 KYD587.97600 BRL
250 KYD1469.94000 BRL
500 KYD2939.88000 BRL
1000 KYD5879.76000 BRL
2000 KYD11759.52000 BRL
5000 KYD29398.80000 BRL
10000 KYD58797.60000 BRL