بيزو تشيلي إلى دولار جزر كايمان

تحويل CLP إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٠٫٩٤ kyd

1.00000 CLP = 0.00094 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:46 UTC
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CLP إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065188.55511.437571.661490.965118.2092
1GBP1.1551311.2303102.291.660541.91921.1148221.0335
1USD0.93890.81281183.14251.34971.559940.906117.0962
1INR0.01129240.009776110.012027510.01623360.01876230.01089820.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار جزر كايمان
1 CLP0.00094 KYD
5 CLP0.00470 KYD
10 CLP0.00940 KYD
20 CLP0.01879 KYD
50 CLP0.04698 KYD
100 CLP0.09396 KYD
250 CLP0.23490 KYD
500 CLP0.46980 KYD
1000 CLP0.93961 KYD
2000 CLP1.87921 KYD
5000 CLP4.69803 KYD
10000 CLP9.39605 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Chilean Peso
1 KYD1064.28000 CLP
5 KYD5321.40000 CLP
10 KYD10642.80000 CLP
20 KYD21285.60000 CLP
50 KYD53214.00000 CLP
100 KYD106428.00000 CLP
250 KYD266070.00000 CLP
500 KYD532140.00000 CLP
1000 KYD1064280.00000 CLP
2000 KYD2128560.00000 CLP
5000 KYD5321400.00000 CLP
10000 KYD10642800.00000 CLP