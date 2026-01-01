ألف بيزو تشيلي إلى دولار جزر كايمان

حوّل CLP إلى KYD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 CLP = 0.0008971 KYD
إرسال الأموال

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CLP إلى KYD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CLP إلى KYD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CLP إلى KYD اليوم

CLPKYD
1 CLP0.00 KYD
5 CLP0.00 KYD
10 CLP0.01 KYD
20 CLP0.02 KYD
50 CLP0.04 KYD
100 CLP0.09 KYD
250 CLP0.22 KYD
500 CLP0.45 KYD
1000 CLP0.90 KYD
2000 CLP1.79 KYD
5000 CLP4.49 KYD
10000 CLP8.97 KYD
KYDCLP
1 KYD1,115 CLP
5 KYD5,574 CLP
10 KYD11,147 CLP
20 KYD22,294 CLP
50 KYD55,736 CLP
100 KYD111,472 CLP
250 KYD278,680 CLP
500 KYD557,360 CLP
1000 KYD1,114,720 CLP
2000 KYD2,229,440 CLP
5000 KYD5,573,600 CLP
10000 KYD11,147,200 CLP

الأسئلة الشائعة