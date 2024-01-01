Чилийские песо в болгарские левы

Сконвертируйте CLP в BGN по реальному обменному курсу

1 000 clp
1,91 bgn

$1,000 CLP = лв0,001906 BGN

Среднерыночный курс в 04:38
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1 CLP в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00200,0020
Низкий0,00190,0019
В среднем0,00190,0020
Изменить-2.34%-0.68%
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Соотношение 1 CLP к BGN

За последние 30 дней максимальный курс CLP к BGN составил 0,0020, а минимальный — 0,0019. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0019. Изменение курса CLP к BGN в процентном соотношении составило -2.34.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к BGN составил 0,0020, а минимальный — 0,0019. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0020. Изменение курса CLP к BGN в процентном соотношении составило -0.68.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9881,659
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,282,147
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3811,234

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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CLP в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Болгарский Лев
1 CLP0,00191 BGN
5 CLP0,00953 BGN
10 CLP0,01906 BGN
20 CLP0,03812 BGN
50 CLP0,09530 BGN
100 CLP0,19060 BGN
250 CLP0,47649 BGN
500 CLP0,95299 BGN
1000 CLP1,90597 BGN
2000 CLP3,81194 BGN
5000 CLP9,52985 BGN
10000 CLP19,05970 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Чилийское песо
1 BGN524,66700 CLP
5 BGN2 623,33500 CLP
10 BGN5 246,67000 CLP
20 BGN10 493,34000 CLP
50 BGN26 233,35000 CLP
100 BGN52 466,70000 CLP
250 BGN131 166,75000 CLP
500 BGN262 333,50000 CLP
1000 BGN524 667,00000 CLP
2000 BGN1 049 334,00000 CLP
5000 BGN2 623 335,00000 CLP
10000 BGN5 246 670,00000 CLP