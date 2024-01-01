Чилийские песо в маврикийские рупии

Сконвертируйте CLP в MUR по реальному обменному курсу

1 000 clp
49,45 mur

$1,000 CLP = ₨0,04945 MUR

Среднерыночный курс в 04:53
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1 CLP в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05410,0541
Низкий0,04920,0483
В среднем0,05120,0509
Изменить-1.79%-0.19%
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Соотношение 1 CLP к MUR

За последние 30 дней максимальный курс CLP к MUR составил 0,0541, а минимальный — 0,0492. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0512. Изменение курса CLP к MUR в процентном соотношении составило -1.79.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к MUR составил 0,0541, а минимальный — 0,0483. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0509. Изменение курса CLP к MUR в процентном соотношении составило -0.19.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9891,66
1 GBP1,29411,7741,741,1881,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Маврикийская рупия
1 CLP0,04945 MUR
5 CLP0,24723 MUR
10 CLP0,49446 MUR
20 CLP0,98892 MUR
50 CLP2,47229 MUR
100 CLP4,94458 MUR
250 CLP12,36145 MUR
500 CLP24,72290 MUR
1000 CLP49,44580 MUR
2000 CLP98,89160 MUR
5000 CLP247,22900 MUR
10000 CLP494,45800 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Чилийское песо
1 MUR20,22420 CLP
5 MUR101,12100 CLP
10 MUR202,24200 CLP
20 MUR404,48400 CLP
50 MUR1 011,21000 CLP
100 MUR2 022,42000 CLP
250 MUR5 056,05000 CLP
500 MUR10 112,10000 CLP
1000 MUR20 224,20000 CLP
2000 MUR40 448,40000 CLP
5000 MUR101 121,00000 CLP
10000 MUR202 242,00000 CLP