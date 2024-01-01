Чилийские песо в маврикийские рупии
Сконвертируйте CLP в MUR по реальному обменному курсу
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|1 CLP в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0541
|0,0541
|Низкий
|0,0492
|0,0483
|В среднем
|0,0512
|0,0509
|Изменить
|-1.79%
|-0.19%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к MUR
За последние 30 дней максимальный курс CLP к MUR составил 0,0541, а минимальный — 0,0492. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0512. Изменение курса CLP к MUR в процентном соотношении составило -1.79.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к MUR составил 0,0541, а минимальный — 0,0483. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0509. Изменение курса CLP к MUR в процентном соотношении составило -0.19.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
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- Доллар США
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- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Чилийское песо
|1 MUR
|20,22420 CLP
|5 MUR
|101,12100 CLP
|10 MUR
|202,24200 CLP
|20 MUR
|404,48400 CLP
|50 MUR
|1 011,21000 CLP
|100 MUR
|2 022,42000 CLP
|250 MUR
|5 056,05000 CLP
|500 MUR
|10 112,10000 CLP
|1000 MUR
|20 224,20000 CLP
|2000 MUR
|40 448,40000 CLP
|5000 MUR
|101 121,00000 CLP
|10000 MUR
|202 242,00000 CLP