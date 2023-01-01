بيزو تشيلي إلى روبية موريشية

تحويل CLP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٥٠٫٥٥ mur

1.00000 CLP = 0.05055 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.56071.437381.661520.96518.2109
1GBP1.155211.2305102.3041.660441.919361.1147721.0369
1USD0.93880.812678183.141.34941.559820.9059517.0962
1INR0.01129170.009774810.012027910.01623050.01876140.01089670.205631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Mauritian Rupee
1 CLP0.05055 MUR
5 CLP0.25273 MUR
10 CLP0.50546 MUR
20 CLP1.01092 MUR
50 CLP2.52731 MUR
100 CLP5.05462 MUR
250 CLP12.63655 MUR
500 CLP25.27310 MUR
1000 CLP50.54620 MUR
2000 CLP101.09240 MUR
5000 CLP252.73100 MUR
10000 CLP505.46200 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Chilean Peso
1 MUR19.78390 CLP
5 MUR98.91950 CLP
10 MUR197.83900 CLP
20 MUR395.67800 CLP
50 MUR989.19500 CLP
100 MUR1978.39000 CLP
250 MUR4945.97500 CLP
500 MUR9891.95000 CLP
1000 MUR19783.90000 CLP
2000 MUR39567.80000 CLP
5000 MUR98919.50000 CLP
10000 MUR197839.00000 CLP