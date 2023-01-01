ألف بيزو تشيلي إلى روبية موريشية

تحويل CLP إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٥٤٫٦١ mur

1.00000 CLP = 0.05461 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:47 UTC
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CLP إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.0785589.23351.467261.670490.954918.5321
1GBP1.1701411.26225104.4321.717161.955011.1173621.6885
1USD0.927150.792236182.73471.36041.548830.885217.1824
1INR0.01120660.009575620.012086810.01644290.01872040.01069930.207681

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Mauritian Rupee
1 CLP0.05461 MUR
5 CLP0.27303 MUR
10 CLP0.54606 MUR
20 CLP1.09212 MUR
50 CLP2.73030 MUR
100 CLP5.46061 MUR
250 CLP13.65152 MUR
500 CLP27.30305 MUR
1000 CLP54.60610 MUR
2000 CLP109.21220 MUR
5000 CLP273.03050 MUR
10000 CLP546.06100 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Chilean Peso
1 MUR18.31300 CLP
5 MUR91.56500 CLP
10 MUR183.13000 CLP
20 MUR366.26000 CLP
50 MUR915.65000 CLP
100 MUR1831.30000 CLP
250 MUR4578.25000 CLP
500 MUR9156.50000 CLP
1000 MUR18313.00000 CLP
2000 MUR36626.00000 CLP
5000 MUR91565.00000 CLP
10000 MUR183130.00000 CLP