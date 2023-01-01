كرونة دنماركية إلى روبية موريشية

تحويل DKK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
٦٬٣٨٤٫٦٠ mur

1.00000 DKK = 6.38460 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:38 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

DKK إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065988.62431.438591.663910.965818.2266
1GBP1.1536711.2297102.2431.659661.919611.1142121.0275
1USD0.93820.813206183.1451.349651.561040.906117.0997
1INR0.01128360.009780580.012027210.01623250.01877490.01089780.205661

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونة دانمركية

DKK إلى EUR

DKK إلى USD

DKK إلى SEK

DKK إلى GBP

DKK إلى PKR

DKK إلى AUD

DKK إلى NOK

DKK إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Mauritian Rupee
1 DKK6.38460 MUR
5 DKK31.92300 MUR
10 DKK63.84600 MUR
20 DKK127.69200 MUR
50 DKK319.23000 MUR
100 DKK638.46000 MUR
250 DKK1596.15000 MUR
500 DKK3192.30000 MUR
1000 DKK6384.60000 MUR
2000 DKK12769.20000 MUR
5000 DKK31923.00000 MUR
10000 DKK63846.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / كرونة دانمركية
1 MUR0.15663 DKK
5 MUR0.78313 DKK
10 MUR1.56627 DKK
20 MUR3.13254 DKK
50 MUR7.83135 DKK
100 MUR15.66270 DKK
250 MUR39.15675 DKK
500 MUR78.31350 DKK
1000 MUR156.62700 DKK
2000 MUR313.25400 DKK
5000 MUR783.13500 DKK
10000 MUR1566.27000 DKK