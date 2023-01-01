دولار هونغ كونغ إلى روبية موريشية

تحويل HKD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٥٬٧٠٩٫٠٦ mur

1.00000 HKD = 5.70906 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 13:29 UTC
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HKD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065388.56011.437521.661680.9641518.3077
1GBP1.1528711.228102.0861.657061.915461.1115421.1038
1USD0.93870.814332183.13161.34941.559820.9051517.1855
1INR0.01129180.00979570.012029110.01623210.01876330.01088820.206726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Mauritian Rupee
100 HKD570.90600 MUR
200 HKD1141.81200 MUR
300 HKD1712.71800 MUR
500 HKD2854.53000 MUR
1000 HKD5709.06000 MUR
2000 HKD11418.12000 MUR
2500 HKD14272.65000 MUR
3000 HKD17127.18000 MUR
4000 HKD22836.24000 MUR
5000 HKD28545.30000 MUR
10000 HKD57090.60000 MUR
20000 HKD114181.20000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار هونغ كونغ
1 MUR0.17516 HKD
5 MUR0.87580 HKD
10 MUR1.75160 HKD
20 MUR3.50320 HKD
50 MUR8.75800 HKD
100 MUR17.51600 HKD
250 MUR43.79000 HKD
500 MUR87.58000 HKD
1000 MUR175.16000 HKD
2000 MUR350.32000 HKD
5000 MUR875.80000 HKD
10000 MUR1751.60000 HKD