2000 دولار هونغ كونغ إلى روبية موريشية

تحويل HKD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

2,000 hkd
11,679.48 mur

1.00000 HKD = 5.83974 MUR

Mid-market exchange rate at 06:49
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.197850.7894221.344551.525320.92381.3510582.8727
1 CNY0.1389310.1096750.1867990.2119130.1283480.18770211.5135
1 GBP1.266759.1178811.703211.93221.17021.71144104.979
1 SGD0.7437435.353350.58712711.134450.6870921.0048361.636

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Mauritian Rupee
100 HKD583.97400 MUR
200 HKD1167.94800 MUR
300 HKD1751.92200 MUR
500 HKD2919.87000 MUR
1000 HKD5839.74000 MUR
2000 HKD11679.48000 MUR
2500 HKD14599.35000 MUR
3000 HKD17519.22000 MUR
4000 HKD23358.96000 MUR
5000 HKD29198.70000 MUR
10000 HKD58397.40000 MUR
20000 HKD116794.80000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار هونغ كونغ
1 MUR0.17124 HKD
5 MUR0.85620 HKD
10 MUR1.71240 HKD
20 MUR3.42480 HKD
50 MUR8.56200 HKD
100 MUR17.12400 HKD
250 MUR42.81000 HKD
500 MUR85.62000 HKD
1000 MUR171.24000 HKD
2000 MUR342.48000 HKD
5000 MUR856.20000 HKD
10000 MUR1712.40000 HKD